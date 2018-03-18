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18 марта 2018
Главные новости Москвы
21:51  18 марта 2018 0

Иностранные наблюдатели поделились впечатлениями о выборах президента

Выборы 2015 Курган, голосование, наблюдатели, выборы 2015
Голосование проходило под пристальным контролем наблюдателейФото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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Иностранные наблюдатели заявляют о законности и «прозрачности» голосования на выборах президента России. Помимо этого, они констатировали высокий уровень явки избирателей.

«В целом мне кажется, что выборы проходят без каких-либо нарушений, — цитирует РИА „Новости“ польского публициста Мачея Вишневского. — Мне кажется, роль международного и вообще наблюдателя на выборах заключается в том, чтобы найти, к чему придраться. Пока я, честно сказать, не нашел ничего такого». В качестве наблюдателя Вишневский с раннего утра 18 марта ездил по городу, посещал избирательные участки, общался с голосующими и представителями оппозиционных кандидатов. Ни один из его собеседников не высказал каких-либо жалоб.

Не увидел нарушений и немецкий юрист с 40-летним стажем Бергман Вифрид, следивший за ходом выборов в Саратовской области. Наблюдатель особо отметил удобство контроля за ходом выборов в онлайн-режиме, пишут novosti-saratova.ru. А его коллеги в Севастополе следят за событиями и общаются с людьми еще с 16 марта — в Крым представители Германии предпочли приехать заранее, сообщает «ФедералПресс». «Иностранные наблюдатели не ограничены ни в чем: комиссия проинформировала нас о наших правах. Поэтому мы можем посетить прямо сейчас абсолютно любой избирательный участок и видеть правду о том, как проголосуют люди, — заявил председатель фракции партии „Левая“ Андреас Маурер. — Сегодняшний день также поставит точку в вопросе о признании присоединения Крыма к России».

Как уже сообщало «URA.RU», кроме более чем 500 иностранных наблюдателей из 80 с лишним стран, за чистотой выборов следят более 100 тысяч наблюдателей, объединенных в сеть «Национального общественного мониторинга» (НОМ), а также представители кандидатов и общественных организаций. К примеру, в Пензенской области только от движения «За чистые выборы» на избирательные участки пришли 2,5 тыс. человек — по два независимых наблюдателя на каждый пункт голосования. Преимущественно, пишет tv-express.ru, это люди в возрасте от 23 до 24 лет.

Владимир Васин
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