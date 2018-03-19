{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Фейковые нарушения на выборах — меняем на легендарный приз! КОНКУРС «URA.RU»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,49
Динамика за 2 недели
Евро 70,81
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
19 марта 2018
18 марта 2018
Главные новости Москвы
00:36  19 марта 2018 0

В Крыму на выборах президента Путин набирает больше 90%

Митинг-концерт к годовщине присоединения Крыма. Москва, путин владимир
Большинство жителей полуострова проголосовали за ПутинаФото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

Согласно первым данным Центризбиркома, самовыдвиженец Владимир Путин на президентских выборах в Крыму набирает 91,7%. В Севастополе этот показатель составил 92%.

Явка на 18:00 по Москве составила 63,9%, передает РИА «Новости». На голосовании в регионе кандидат от КПРФ Павел Грудинин набирает 2,27%, Владимир Жириновский от ЛДПР — 1,87%, Ксения Собчак от «Гражданской инициативы» — 1,88%, Григорий Явлинский («Яблоко») — 0,56%, Борис Титов («Партия Роста») — 0,42%, Максим Сурайкин («Коммунисты России») — 0,21%, Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») — 0,2%.

Крымчане впервые приняли участие в выборах главы российского государства. Голосование проходило на 1206 участках (42 из них — временные). 27 территориальных и 494 участковых избирательных комиссий были под прицелом видеокамер.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров