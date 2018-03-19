В Крыму на выборах президента Путин набирает больше 90%

00:36 19 марта 2018 0

Большинство жителей полуострова проголосовали за Путина Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Согласно первым данным Центризбиркома, самовыдвиженец Владимир Путин на президентских выборах в Крыму набирает 91,7%. В Севастополе этот показатель составил 92%.

Явка на 18:00 по Москве составила 63,9%, передает РИА «Новости». На голосовании в регионе кандидат от КПРФ Павел Грудинин набирает 2,27%, Владимир Жириновский от ЛДПР — 1,87%, Ксения Собчак от «Гражданской инициативы» — 1,88%, Григорий Явлинский («Яблоко») — 0,56%, Борис Титов («Партия Роста») — 0,42%, Максим Сурайкин («Коммунисты России») — 0,21%, Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») — 0,2%.

Крымчане впервые приняли участие в выборах главы российского государства. Голосование проходило на 1206 участках (42 из них — временные). 27 территориальных и 494 участковых избирательных комиссий были под прицелом видеокамер.