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19 марта 2018
18 марта 2018
Главные новости Москвы
00:45  19 марта 2018 0

Кабаева призналась, за кого голосовала на выборах президента

Открытая лицензия 09.06.2015. Алина Каабаева, кабаева алина
Спортсменка напомнила о состоянии российского спорта в конце девяностыхФото: сайт партии «Единая Россия»
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Олимпийская чемпионка Алина Кабаева рассказала, за кого голосовала на президентских выборах. Спортсменка уверена, что за этого человека проголосует большинство.

Кабаева напомнила, что была депутатом Госдумы от партии «Единая Россия». По ее словам, «мы все прекрасно знаем, какого кандидата партия поддерживает. Вот за этого кандидата я голосовала». Звезда художественной гимнастики сделала акцент на том, что вся ее жизнь связана со спортом. Она напомнила про конец 1990-х — начало 2000-х годов с «ужасными условиями», пишут «Известия».

Гимнастка добавила, что в то время «нас выгоняли из зала, а чемпионат России по конькобежному спорту проводился в Германии». Кабаева сравнила прошлое российского спорта с настоящим и сделала вывод о своем решении на выборах: «Сейчас в нашей стране проводятся не только чемпионаты России, но и чемпионаты мира, Олимпийские игры, прекрасные условия у спортсменов, прекрасные результаты. Поэтому я проголосовала за человека, я уверена, за него проголосует большинство наших граждан, и он обязательно победит».

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Кабаева проголосовала на выборах президента РФ. В интернете появилось видео с избирательного участка, куда пришла чемпионка.

Ольга Кулакова
© Служба новостей «URA.RU»
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