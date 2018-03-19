Кабаева призналась, за кого голосовала на выборах президента

00:45 19 марта 2018 0

Спортсменка напомнила о состоянии российского спорта в конце девяностых Фото: сайт партии «Единая Россия»

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева рассказала, за кого голосовала на президентских выборах. Спортсменка уверена, что за этого человека проголосует большинство.

Кабаева напомнила, что была депутатом Госдумы от партии «Единая Россия». По ее словам, «мы все прекрасно знаем, какого кандидата партия поддерживает. Вот за этого кандидата я голосовала». Звезда художественной гимнастики сделала акцент на том, что вся ее жизнь связана со спортом. Она напомнила про конец 1990-х — начало 2000-х годов с «ужасными условиями», пишут «Известия».

Гимнастка добавила, что в то время «нас выгоняли из зала, а чемпионат России по конькобежному спорту проводился в Германии». Кабаева сравнила прошлое российского спорта с настоящим и сделала вывод о своем решении на выборах: «Сейчас в нашей стране проводятся не только чемпионаты России, но и чемпионаты мира, Олимпийские игры, прекрасные условия у спортсменов, прекрасные результаты. Поэтому я проголосовала за человека, я уверена, за него проголосует большинство наших граждан, и он обязательно победит».

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Кабаева проголосовала на выборах президента РФ. В интернете появилось видео с избирательного участка, куда пришла чемпионка.