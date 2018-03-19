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19 марта 2018
18 марта 2018
Главные новости Москвы
01:46  19 марта 2018 0

Путин поблагодарил россиян за поддержку: «Мы обречены на успех». ВИДЕО

За Путина проголосовало большинство россиянСкриншот видео Youtube
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Владимир Путин поблагодарил сторонников за поддержку и результат на выборах президента России. Он уверен, что «мы обречены на успех».

«Спасибо вам большое за поддержку», — заявил Путин на митинге-концерте «Россия. Севастополь. Крым», который проходит на Манежной площади в Москве. Таким образом он обратился не только к тем, кто собрался в столице, но и к сторонникам на всей территории России: «Спасибо вам большое за результат».

Путин добавил, что видит в результатах голосования доверие и надежду на развитие страны, и призвал сохранить единство. «Я вижу в этом как минимум признание того, что сделано за последние годы в очень сложных условиях, — доверие и надежду наших людей на то, что мы будем работать так же напряженно, так же ответственно, и еще более результативно», — сказал президент. Он обратился ко всем собравшимся: «Мы обречены на успех, да? (зрители ответили утвердительно). Вместе возьмемся за большую, масштабную работу во имя России!».

Согласно промежуточным результатам голосования, озвученным ЦИК РФ, действующий президент РФ одерживает победу со значительным отрывом от остальных кандидатов. У самовыдвиженца Владимира Путина 73,98% голосов (12 млн 43 тыс. 698 голосов). На втором месте — кандидат от КПРФ Павел Грудинин (14,96%, 2 млн 468 тыс. 758 голосов). Тройку лидеров замыкает лидер ЛДПР Владимир Жириновский — он набрал 6,73% голосов (1 млн 108 тыс. 243 голоса).

Напомним, в президентской гонке также принимали участие Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).

Ольга Кулакова
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