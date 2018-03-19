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19 марта 2018
Главные новости Москвы
06:51  19 марта 2018 0

Владимира Путина выбрали президентом почти 77% россиян

За нынешнего главу государства высказались более 54 млн гражданФото: официальный сайт президента РФ
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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После обработки 97,73% бюллетеней избирательных комиссий действующий президент Владимир Путин набирает 76,62% голосов избирателей. Таким образом выборы уже можно считать состоявшимися в первом туре — глава государства лидирует с большим отрывом от остальных кандидатов

На втором месте по итогам промежуточных результатов — кандидат от КПРФ Павел Грудинин: у него 11,88% голосов. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский набирает 5,71%.

Еще двое кандидатов смогли перешагнуть однопроцентный барьер: результат Ксении Собчак («Гражданская инициатива») составил 1,64%, Григория Явлинского («Яблоко») — 1,02%. Три оставшихся кандидата не смогли перешагнуть однопроцентный барьер. Лидер «Партии роста» Борис Титов получил 0,75%, Максим Сурайкин («Коммунисты России») — 0,68%. Замыкает список Сергей Бабурин («Народный союз»): его поддержали всего 0,65% россиян.

Евгений Александров
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