Названа возможная причина самоубийства пилота, подозреваемого в крушении малайзийского «Боинга»

Бывший украинский летчик Владислав Волошин, которого обвиняли в атаке на Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, мог покончить жизнь самоубийством из-за проблем с деньгами. Ему не хватало финансирования на реконструкцией аэропорта, руководителем которого он был.
Волошин до последнего времени занимал пост исполняющего обязанности директора Николаевского аэропорта, пишет РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Новости N». И он находился в угнетенном состоянии, так как, по некоторым данным, возникли трудности с финансированием работ.
Фамилия погибшего фигурировала в показаниях одного из свидетелей по делу крушения малайзийского Boeing 777 в июле 2014 года, напоминает «Федеральное агентство новостей». Свидетель утверждал, что «Боинг» мог быть сбит со штурмовика, который пилотировал Волошин. Ранее стало известно о самоубийстве Волошина. Врачи пытались спасти его жизнь, но безуспешно.
Пассажирский самолет Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс по маршруту Куала-Лумпур (Малайзия) — Пекин (КНР), потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области. В декабре 2014 года появилось предположение, что в уничтожении «Боинга» виновен летчик Владислав Волошин, который управлял штурмовиком ВВС Украины Су-25.