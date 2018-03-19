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Главные новости Свердловской области
08:40  19 марта 2018 0

В Свердловской области подвели итоги голосования. Собчак оказалась популярнее Явлинского

ВЫБОРЫ 2018. Голосование на выборах Президента Российской Федерации в Екатеринбурге, голосование, коиб, избирательный участок
Свердловчане сделали свой выборФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области подведены итоги выборов президента РФ. После подсчета всех голосов свердловчан результаты выглядят следующим образом: Владимир Путин — 74,60%, затем Павел Грудинин — 11,58%, третьим стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, набравший 6,79%.

Вне тройки лидеров результаты выглядят так: Ксения Собчак обогнала Григория Явлинского — 2,12% против 1,30%. Затем идут Борис Титов с 0,93% и Сергей Бабурин — 0, 73%. Замкнул список Максим Сурайкин — 0,64%. Итоговая явка на выборах составила 62,35%.

Ранее стало известно, что действующий президент России Владимир Путин, согласно общероссийским результатам, лидирует на выборах главы государства. Он получил поддержку абсолютного большинства избирателей, за него свои голоса отдали более 55,403 млн человек.

Данил Бардин
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