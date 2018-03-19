На Урале столкнулись легковушка и автобус из родного села Ельцина, есть погибшие

В Свердловской области пассажирский автобус № 713 сообщением Бутка-Екатеринбург столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114. Авария случилась на 156-м километре федеральной трассы Екатеринбург-Тюмень. Сообщение о столкновении поступило в дежурную часть полиции города Камышлова от водителей, проезжавших мимо.
«По предварительным данным ВАЗ-2114 занесло из-за сильной непогоды и выбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с пассажирским автобусом. В результате сильного удара в легковой машине погибли два человека — пожилые мужчина и женщина. В автобусе, где находились водитель и 12 пассажиров, в том числе 12-летний мальчик, никто не пострадал», — рассказал «URA.RU» Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.
На место происшествия выехал руководитель ОВД Камышлова Сергей Черевко и сотрудники ГИБДД. Из-за того, что продолжается сильная метель и несет снег с полей, движение в районе аварии замедленно, но препятствий нет. От удара автобус отбросило на придорожную площадку, где стояла уборочная техника. Там он врезался еще и в КамАЗ. Легковушку тоже отбросило с дороги, благодаря чему трасса осталась свободной и пробки не возникли. Пассажиров автобуса пересадили на проходивший мимо рейс из Тюмени и отправили в Екатеринбург.