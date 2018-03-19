13:45 19 марта 2018 0

Президент подписал распоряжение Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин утвердил состав коллегии Министерства юстиции РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

В нее, в частности, вошли вошли директор департамента экономического законодательства Минюста РФ Елена Ардабьева, начальник управления президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан Дмитрий Жуйков, депутат Госдумы Виктор Кидяев и зампред Совета Федерации Андрей Турчак, а также начальник ГУ Минюста по Москве Рустем Юсупов. Ранее Юсупов возглавлял пермское министерство юстиции, в мае 2016 года он был назначен начальником столичного главка.

Что касается депутата Госдумы Кидяева, ранее писало «URA.RU», в 2016-м ходили слухи о выдвижении его в лидеры фракции «Единой России» в Государственной думе. Но они не подтвердились. Секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак в феврале был с визитом на Урале. Он посетил оптико-механический завод в Екатеринбурге, после чего провел закрытое совещание с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и главой администрации губернатора Владимиром Тунгусовым.