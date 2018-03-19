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19 марта 2018
18 марта 2018
Главные новости Свердловской области
14:34  19 марта 2018 0

Уральцы вышли на пруд ради акции с нецензурным названием. ФОТО

Уральцы танцуют вне зависимости от политической обстановкиФОТО: Youtube-канал slava ptrk

Уральский художник Слава ПТРК опубликовал видео с акции, которую он провел на льду пруда в Екатеринбурге вместе с сотней танцующих горожан. По словам художника, проект призван изменить отношение россиян к событиям любого масштаба, в том числе — к выборам президента.

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В акции приняли участие 100 человек. В один из моментов танцующие пары разделились, выстроившись так, что с высоты их силуэты образовали на снегу фразу «(Нецензурный вариант слова „безразлично“) пляшем». Ролик с мероприятия художник разместил в своем сообществе во «ВКонтакте».

«Надо жить своей жизнью и делать свое дело, делать его круто, а не забивать голову политикой и внешними проблемами. Не хвататься за голову каждый день от сообщений в новостной ленте, а двигаться вперед и верить в себя. Если можешь на что-то повлиять — повлияй. Не можешь повлиять на события — забей. Пренебреги, и вальсируй дальше», — пишет ПТКР.

Ранее зампред Общественной палаты Свердловской области Анатолий Гагарин в разговоре с «URA.Ru» заявил, что акция ПТРК является попыткой «поднять волну хайпа». По мнению общественника, художнику не стоит смешивать искусство и политику. «Лучше ему заниматься своим творчеством. Все мы знаем, где сейчас находятся и что произошло с активистами арт-группы „Война“ и „Pussy Riot“», — отметил Гагарин.

Сергей Макеев
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