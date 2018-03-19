В Курганской области будут судить жителя одного из сел Шадринского района, который несколько раз раздевался на глазах у детей. 45-летнего мужчину обвиняют в развратных и насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.
По версии следствия, в течение трех дней — 5, 6 и 7 августа 2017 года — обвиняемый разгуливал по селу пьяным и вел себя неприлично. Возле местного магазина, а также на детской площадке он открыто демонстрировал свои половые органы мальчикам и девочкам от восьми до пятнадцати лет. Об эксгибиционисте дети рассказали родителям, которые обратились с заявлением в правоохранительные органы.
На период расследования мужчину заключили под стражу. Сейчас следователями собраны все доказательства вины мужчины в инкриминируемых ему девяти преступлениях, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, уточнили в СУ СК РФ по Курганской области.