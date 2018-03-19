{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Посещаемость сайта превысила 1,6 млн
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,55
Динамика за 2 недели
Евро 70,60
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
19 марта 2018
18 марта 2018
Главные новости Курганской области
14:46  19 марта 2018 0

Зауралец пойдет под суд за пьяный стриптиз на детской площадке

1000 дворов 2014 год. Екатеринбург, лопата, детский сад, песочница, песок, детские игрушки
Эксгибиционист перепугал гуляющих на улице ребятФото: Александр Ельчищев © URA.RU

В Курганской области будут судить жителя одного из сел Шадринского района, который несколько раз раздевался на глазах у детей. 45-летнего мужчину обвиняют в развратных и насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

По версии следствия, в течение трех дней — 5, 6 и 7 августа 2017 года — обвиняемый разгуливал по селу пьяным и вел себя неприлично. Возле местного магазина, а также на детской площадке он открыто демонстрировал свои половые органы мальчикам и девочкам от восьми до пятнадцати лет. Об эксгибиционисте дети рассказали родителям, которые обратились с заявлением в правоохранительные органы.

На период расследования мужчину заключили под стражу. Сейчас следователями собраны все доказательства вины мужчины в инкриминируемых ему девяти преступлениях, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, уточнили в СУ СК РФ по Курганской области.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров