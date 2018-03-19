Уральские энергетики рассказали об опасных снегопадах в день выборов президента

В день выборов президента России 18 марта свердловские энергетики держали в резерве 20 стационарных генераторов и 63 передвижные установки. Метеорологи тем временем обещали сильные снегопады, что грозило привести к обрывам линий электропередачи. По итогам суток «Облкоммунэнерго» отчиталось о единственном сбое в своей зоне ответственности.
«Отключений в сетях „Облкоммунэнерго“ не было, хотя мы, конечно, получали сообщения метеорологов о сильных снегопадах и были к ним готовы. К счастью, стихия в день выборов не вмешалась. Утром 18 марта был зарегистрирован лишь сбой работы оборудования в школе № 5 Нижнего Тагила, где размещается избирательный участок. В 7:45 там вышел из строя автоматический выключатель на школьном электрощите. Дежурные электрики образовательного учреждения быстро заменили неисправный „автомат“. К открытию УИК электроснабжение было восстановлено. Ни на одной из территорий резервные генераторы задействовать не пришлось», — цитирует пресс-служба АО «Облкоммунэнерго» заместителя главного инженера компании по электротехнической части Владимира Шептаева.
Как отмечают в компании, перед днем выборов энергетики также провели обходы и осмотры электросетей и оборудования всех 500 избирательных участков в зоне обслуживания предприятия. Был налажен контакт с избиркомами на каждой из 42 территорий присутствия компании. Проверялись укомплектованность бригад, исправность спецтехники и наличие аварийных запасов и материалов. В воскресенье, 18 марта, энергетики работали в усиленном составе до окончания подсчета голосов.