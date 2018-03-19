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19 марта 2018
18 марта 2018
Главные новости Свердловской области
15:55  19 марта 2018 0

Уральские энергетики рассказали об опасных снегопадах в день выборов президента

Визит Президента Российской Федерации Владимира Путина на ТЭС Маяковская. Город Гусев, Калининградская область, ток, провода, напряжение, энергетика, линии электропередач, электропередача, электроснабжение
Несмотря на погоду, отключения участков для голосования удалось избежатьФото: Анна Майорова © URA.RU

В день выборов президента России 18 марта свердловские энергетики держали в резерве 20 стационарных генераторов и 63 передвижные установки. Метеорологи тем временем обещали сильные снегопады, что грозило привести к обрывам линий электропередачи. По итогам суток «Облкоммунэнерго» отчиталось о единственном сбое в своей зоне ответственности.

«Отключений в сетях „Облкоммунэнерго“ не было, хотя мы, конечно, получали сообщения метеорологов о сильных снегопадах и были к ним готовы. К счастью, стихия в день выборов не вмешалась. Утром 18 марта был зарегистрирован лишь сбой работы оборудования в школе № 5 Нижнего Тагила, где размещается избирательный участок. В 7:45 там вышел из строя автоматический выключатель на школьном электрощите. Дежурные электрики образовательного учреждения быстро заменили неисправный „автомат“. К открытию УИК электроснабжение было восстановлено. Ни на одной из территорий резервные генераторы задействовать не пришлось», — цитирует пресс-служба АО «Облкоммунэнерго» заместителя главного инженера компании по электротехнической части Владимира Шептаева.

Как отмечают в компании, перед днем выборов энергетики также провели обходы и осмотры электросетей и оборудования всех 500 избирательных участков в зоне обслуживания предприятия. Был налажен контакт с избиркомами на каждой из 42 территорий присутствия компании. Проверялись укомплектованность бригад, исправность спецтехники и наличие аварийных запасов и материалов. В воскресенье, 18 марта, энергетики работали в усиленном составе до окончания подсчета голосов.

Игорь Чукреев
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