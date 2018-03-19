Ямал на пороге эпидемии ОРВИ. Уральцы идут в больницы тысячами

На Ямале резко выросло количество заболевших гриппом и ОРВИ. Как утверждают в окружном Роспотребнадзоре, от объявления эпидемии регион отделяет лишь один процент.
«В Ямало-Ненецком автономном округе за 11-ю неделю 2018 года в государственные бюджетные учреждения здравоохранения обратилось 7122 человека с диагнозом „острая респираторная вирусная инфекция“, показатель заболеваемости составил 131,5 случаев на 10 тысяч населения. Окружной показатель заболеваемости ниже порогового значения на 1,0%», — сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Основная опасность угрожает детям. В Роспотребнадзоре отметили, что в связи с большим количеством заболевших в ряде учебных заведений приостановлены занятия. В частности, пойти на такие меры пришлось в одном из детских садов Ямальского района, двух детсадах Шурышкарского района, где на карантин отправлено также три класса местной школы.