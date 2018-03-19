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19 марта 2018
18 марта 2018
Главные новости Югры
19:25  19 марта 2018 0

Моногород «ЛУКОЙЛа» оказался лидером по протестному голосованию

ВЫБОРЫ 2018. Предварительное голосование на выборах Президента РФ в поселке нефтяников Северный. Сургут, избирательная комиссия, выборы 2018, голосование, избирательный участок, предварительное голосование, выборы президента
На выборах в ХМАО нефтяники традиционно —самые дисциплинированные избиратели. Но, как оказалось, не во всех городахФото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Город Покачи на выборах президента России показал самые высокие проценты за кандидата от КПРФ Павла Грудинина во всем ХМАО. За коммуниста здесь проголосовало 21,32% от всех избирателей, пришедших на участки.

Этот показатель почти в два раза превышает общеокружной — в Югре Грудинин, хотя и занял второе место, набрал 12,02% голосов избирателей. По данным источников «URA.RU», местные власти рассчитывали на лояльность нефтяников — Покачи является моногородом компании «Покачевнефтегаз» (доля промышленной продукции — 99,47%), входящей в состав «ЛУКОЙЛа», — и не ожидали таких результатов голосования.

Мэр Владимир Степура, сам выходец из «ЛУКОЙЛа», в разговоре с корреспондентом «URA.RU» фактически признал сильные оппозиционные настроения в Покачах. «Люди голосовали за того, за кого хотели. Да, такой вот факт имеет место быть, но свободный город, поэтому вот так вот», — прокомментировал итоги выборов градоначальник. На момент публикации не удалось выяснить, как на эти цифры отреагируют в окружном правительстве. Степура ранее работал в нефтяной компании, был сити-менеджером Когалыма (другой моногород «ЛУКОЙЛа»). Не был замечен в каких-то межэлитных конфликтах и не считался «двоечником» среди других югорских мэров.

Мэр Владимир Степура объяснил странные итоги выборов: Покачи — свободный город
Фото: сайт администрации Покачей

По версии источника, знакомого с ситуацией, Степуру подвел нацвопрос, а протестную явку местное отделение КПРФ собрало за счет личных качеств лидера горкома — Жалауддина Абдуразакова. «Абдуразаков возглавляет окружное отделение общественного движения „Всемирный конгресс лезгинских народов“. Ему удалось подключить и другие диаспоры, чего мэр никак не ожидал. Более того, [мэр Покачей Владимир] Степура был настолько уверен в нефтяниках, что даже не мониторил ситуацию. Сейчас это может ему выйти боком, потому что голосование показало: Степура не контролирует город», — считает инсайдер. Получить комментарий у Жалауддина Абдуразакова на момент публикации не удалось — сотовый телефон лидера коммунистов Покачей отключен.

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Политолог Павел Манченко и вовсе вспоминает, что в городах «ЛУКОЙЛа» подобные результаты становятся традицией. «Примерно так проходило в Лангепасе, когда 7 лет назад большинство в городской думе неожиданно для всех получила „Справедливая Россия“. Или давний пример избрания в Урае человека, не поддерживаемого „ЛУКОЙЛом“, мэра Воронина. По всей видимости, региональному отделению КПРФ пора перенимать опыт местного отделения компартии в Покачах и проецировать на свою работу на других территориях», — отметил президент фонда «Региональная политика».

В России 18 марта прошли выборы президента РФ. В Югре при явке почти 70% более 76% проголосовавших избирателей отдали голоса за действующего главу государства Владимира Путина. Ряд территорий отметился рекордными показателями. В Нефтеюганском районе, например, за Путина проголосовали 92,55% избирателей. В тройке лидеров также Белоярский район (80,08% за действующего президента) и впервые — Ханты-Мансийск (82,79%).

Антон Степыгин
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