Драка прекратилась только после вмешательства полиции
В Челябинске 18 марта водители маршрутных такси устроили потасовку. Драку на остановке «Комсомольская площадь», где были припаркованы маршрутки №128 и №78, засняли очевидцы.
«Пассажиры обратились в правоохранительные органы. Прибывшие на место сотрудники полиции прекратили конфликт», — заявили «URA.RU» в отделе информации и общественных связей ГУ МВД России по Челябинской области, подтвердив факт произошедшего. По данному факту будет проведена проверка, по результатам которой можно будет говорить о причинах потасовки, уточнили в ведомстве.
Видео 74.ru.
Ранее в Челябинске водитель маршрутного такси подрался с автомобилистом, который не хотел уступать ему дорогу, писало «URA.RU». Мужчин никто не разнимал.