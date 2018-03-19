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19 марта 2018
18 марта 2018
Главные новости Челябинской области
21:59  19 марта 2018 0

Водители маршруток устроили потасовку в центре Челябинска. ВИДЕО

Клипарт. Декабрь (Часть 1). Магнитогорск, рейд, безопасность, полиция, гибдд, маршрутка, дпс, зима
Драка прекратилась только после вмешательства полицииФото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске 18 марта водители маршрутных такси устроили потасовку. Драку на остановке «Комсомольская площадь», где были припаркованы маршрутки №128 и №78, засняли очевидцы.

«Пассажиры обратились в правоохранительные органы. Прибывшие на место сотрудники полиции прекратили конфликт», — заявили «URA.RU» в отделе информации и общественных связей ГУ МВД России по Челябинской области, подтвердив факт произошедшего. По данному факту будет проведена проверка, по результатам которой можно будет говорить о причинах потасовки, уточнили в ведомстве.

Видео 74.ru.

Ранее в Челябинске водитель маршрутного такси подрался с автомобилистом, который не хотел уступать ему дорогу, писало «URA.RU». Мужчин никто не разнимал.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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