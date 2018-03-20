Лисица забралась с сумку жителя Прикамья и съела весь его зимний улов. Поскольку животное явной агрессии не проявляло, а рыба кончилась, «добавку» пришлось покупать в ближайшем кафе. Видеозапись была опубликована в социальных сетях
«Поймана на реке, таскала у рыбаков рыбку, привез в бар, накормил шашлыком, отправил в лес», — такой подписью сопроводил видеозапись автор. По его словам все произошло в воскресенье, 18 марта.
По словам Игоря Соловьева, в этот день он поехал на зимнюю рыбалку на Каму. Пойманную рыбу он складывал в сумку-кофр, установленную на снегоходе. «Немного отойдя в сторонку, увидел, что кофр шевелится, а ветра вроде нет, — приводит рассказ рыбака портал 59.ру — Подхожу и вижу, что в сумке сидит лиса и ест рыбу. Я крышкой закрыл кофр, поднялся на горнолыжную базу. Крышку открыл, а она не вылазит — сидит и ест. Я сходил до бара, взял шашлык и начал ее кормить мясом».
Лиса сперва вела себя прилично и позволяла снимать ее на камеру, однако потом вдруг показала зубы и зарычала. Когда хищница поняла, что никто ей не угрожает, она выскочила из кофра и побежала в сторону реки.
Отметим, случай, когда дикие животные отбирают улов у человека, не первый. Как ранее писало «URA.RU», в середине января большую популярность получила видеозапись «наглого песца»: животное приставало к рыбаку и в результате получило вожделенную мойву. Позже зверек снова приходил за рыбой, но уже не один, а с подругой.