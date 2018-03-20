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Главные новости Пермского края
06:07  20 марта 2018 0

В Прикамье лиса забралась в сумку к рыбаку и сожрала улов. ВИДЕО

Мужчина не стал прогонять животное, а напротив, купил лисе шашлыкФото: скриншот видео, Игорь Соловьев, «ВКонтакте»

Лисица забралась с сумку жителя Прикамья и съела весь его зимний улов. Поскольку животное явной агрессии не проявляло, а рыба кончилась, «добавку» пришлось покупать в ближайшем кафе. Видеозапись была опубликована в социальных сетях

«Поймана на реке, таскала у рыбаков рыбку, привез в бар, накормил шашлыком, отправил в лес», — такой подписью сопроводил видеозапись автор. По его словам все произошло в воскресенье, 18 марта.

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«Нельзя быть таким, парень!» Наглый песец выклянчил мойву у рыбака. ВИДЕО

По словам Игоря Соловьева, в этот день он поехал на зимнюю рыбалку на Каму. Пойманную рыбу он складывал в сумку-кофр, установленную на снегоходе. «Немного отойдя в сторонку, увидел, что кофр шевелится, а ветра вроде нет, — приводит рассказ рыбака портал 59.ру — Подхожу и вижу, что в сумке сидит лиса и ест рыбу. Я крышкой закрыл кофр, поднялся на горнолыжную базу. Крышку открыл, а она не вылазит — сидит и ест. Я сходил до бара, взял шашлык и начал ее кормить мясом».

Лиса сперва вела себя прилично и позволяла снимать ее на камеру, однако потом вдруг показала зубы и зарычала. Когда хищница поняла, что никто ей не угрожает, она выскочила из кофра и побежала в сторону реки.

Отметим, случай, когда дикие животные отбирают улов у человека, не первый. Как ранее писало «URA.RU», в середине января большую популярность получила видеозапись «наглого песца»: животное приставало к рыбаку и в результате получило вожделенную мойву. Позже зверек снова приходил за рыбой, но уже не один, а с подругой.

Евгений Александров
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