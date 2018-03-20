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20 марта 2018
19 марта 2018
07:35  20 марта 2018 0

Пермский художник расскажет тюменцам, как покорить Дудя

Алексей Илькаев — автор целой серии граффити Sad FacesФото: Женя Львов, «ВКонтакте»

Пермский художник Алексей Илькаев, рисунок которого на льду Камы восхитил известного блогера и журналиста Юрия Дудя, выступит в Тюмени. Он прочитает тюменцам лекцию на тему «Лучшие кейсы мирового стрит-арта и специфика работы в авторской технике».

«В стрит-арте очень важна идея, лекция поможет участникам понять, как можно переработать идею в эскиз», — рассказал Алексей Илькаев о предстоящем мероприятии. Пермяк, более известный как Sad Face, также проведет для посетителей мастер-класс по рисованию скетчей. Встретиться с художником, чьи произведения уличного искусства стали известны далеко за пределами Прикамья, можно будет 21 марта в мультицентре «Моя территория».

Напомним, еще в январе нарисованный Алексеем Илькаевым «Плачущий человек» на льду Камы привлек внимание видеоблогера Юрия Дудя, который высоко оценил такое нестандартное творчество. Илькаев является автором целой серии граффити Sad Faces, которые представляют собой изображения грустных и плачущих лиц. Уральский художник неоднократно представлял свои работы в Перми, Москве и Санкт-Петербурге, а скоро отправится на международную выставку в Стокгольм.

Дарья Корчак
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