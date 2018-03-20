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Главные новости Пермского края
11:15  20 марта 2018 0

В Перми судят бизнесмена, напавшего с ножом на депутата

Председатель Земского собрания Добрянского района Андрей Шитовhttp://zsperm.ru

Недовольство низкими тарифами на перевозки вынудило генерального директор ООО «Кама-Транс» и ООО «Кама-Автоспецтехника» Андрея Павлова ударить ножом в живот председателя земского собрания Добрянского района Андрея Шитова. Сейчас предприниматель находится на скамье подсудимых по обвинению в попытке убийства.

Как рассказал «URA.RU» представитель гособвинения Галина Леус, инцидент произошел вечером 10 ноября 2017 года. Спор о тарифах между перевозчиком и депутатом, являющимся также руководителем ООО «Нефтьсервисхолдинг», касался подписания нового контракта. Так как они были давно знакомы, Шитов пригласил Павлова к себе домой, чтобы в неформальной обстановке обсудить возникшие трудности. Но к согласию депутат и бизнесмен не пришли. Разговор закончился поножовщиной.

По данным следствия, Павлов вынул охотничий нож и ударил Шитова, после чего тот убежал. По словам потерпевшего, Павлов хотел убить его. В свою очередь, обвиняемый признает нанесение удара, но утверждает, что сделал это лишь в целях устрашения оппонента. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». Заседания по делу начались в Мотовилихинском районом суде 19 марта. Бизнесмену грозит до 15 лет лишения свободы.

Александр Соснин
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