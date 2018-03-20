Чиновники ХМАО отказались от претензий к «Газпрому» из-за шести рублей

13:06 20 марта 2018 0

«Газпрому» не придется выплачивать властям ХМАО шесть рублей — чиновники отказались от своих претензий Фото: Владимир Андреев © URA.RU

История с иском к ПАО «Газпром» на взыскание шести рублей получила продолжение — окружной департамент недропользования и природных ресурсов отказался от исковых требований. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе арбитражного суда ХМАО.

Соответствующее ходатайство поступило в югорский арбитраж. Оно будет рассмотрено в конце апреля. Как ранее сообщало «URA.RU», депнедра ХМАО намеревались взыскать с ПАО «Газпром» через суд шесть рублей 12 копеек.

Эти средства чиновники расценили как проценты за пользование чужими денежными средствами. Речь шла о задолженности газовиков по договору аренды участка леса в размере 400 рублей. Основной долг «Газпром» оплатил еще до судебных разбирательств, но чиновники не отказались от остальной части иска — тех самых шести рублей.

Как ранее пояснял «URA.RU» замдиректора департамента недропользования Евгений Платонов, юристы правительственной структуры обязаны взыскивать даже небольшие задолженности. При этом конкретно об этом иске руководство департамента узнало от журналистов, после чего и было принято решение отказаться от претензий.