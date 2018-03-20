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20 марта 2018
19 марта 2018
18 марта 2018
12:42  20 марта 2018 0

Тюменскую школу наказали из-за детских обедов

Открытие XXIV областной агропромышленной выставки «АГРО-2017». Челябинск, сельское хозяйство, крупы
Крупу хранили с нарушениям правил (фото из архива)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Учеников одной из тюменских школ кормили неизвестно откуда взявшимися продуктами, которые к тому же неправильно хранились. Проверку в учебном заведении Упоровского района провели сотрудники управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО. В общей сложности на момент проверки в школе было около 140 кг различных круп. Специалисты выяснили, что на упаковках нет маркировки с указанием даты производства, адресом изготовителя или фасовщика, не указаны условия хранения, масса упаковки, а информация на этикетках отличается от данных в документации на крупу.

Фото: с сайта управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

Более того, сразу несколько партий гречки, а также манной, ячменной и пшенной крупы оказались с декларациями о соответствии, которые уже аннулированы. Часть крупы оказалась в фасовке по пять килограммов, хотя задекларированы были в таре по 25 и 50 кг. Эксперты также обратились к одному из производителей манной крупы за разъяснениями — однако в компании были очень удивлены, поскольку манную крупу вообще не производят.

«Общество не производит крупу манную. Данный образец крупы не является продуктом, произведенным нашим обществом. Маркировка не соответствует маркировочному ярлыку, выпускаемому на предприятии. Происхождение продукции нам неизвестно», — говорится в официальном ответе, который производитель направил в управление Россельхознадзора.

При этом оказалось, что неизвестно откуда взявшиеся крупы хранились с нарушением правил — в помещении с повышенной влажностью и нарушением температурного режима. В итоге и школа, и ее директор получили от Россельхознадзора предписания об устранении нарушений и их причин.

В пресс-службе управления не смогли оперативно сообщить, о какой школе идет речь, пояснив, что в данный момент все сотрудники находятся на обеденном перерыве.

Согласно документам с сайта управления Россельхознадзора, плановая проверка в феврале этого года прошла в Буньковской СОШ Упоровского района.

В школе корреспонденту «URA.RU» заявили, что крупы закупали у давно проверенного поставщика, который сам фасовал продукцию: «По 25 килограммов — это очень большие объемы, мы с поставщиком договорились, что нам нужно по пять килограммов, и он нам так и привозил». Ярлыки для новой фасовки печатал сам поставщик — вероятно, он перепутал названия производителей и не указал необходимые данные, отметили в школе. «Сейчас мы работу перестроили, связались напрямую с производителем, он будет поставлять нам меньшую фасовку. С апреля исправимся», — подчеркнули в школе.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.RU»
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