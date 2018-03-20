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20 марта 2018
19 марта 2018
Главные новости Свердловской области
14:08  20 марта 2018 0

В екатеринбургскую школу, где ребенка сделали эпилептиком, пришла полиция с автоматами. ВИДЕО

Директор школы объявил войну родителям пострадавшей девочкиФото: со страницы героины истории во «ВКонтакте»

Скандал вокруг 71-й школы Екатеринбурга, где третьеклассница получила серьезную травму головы, перешел в новую стадию: администрация учебного заведения объявила войну родителям пострадавшей девочки. Об этом «URA.RU» сообщил президент «Уральского родительского комитета» Евгений Жабреев, который накануне вместе с мамой девочки и съемочной бригадой одного из телеканалов пытался пообщаться с руководителем школы.

«И. о. директора Наталья Швидко вызвала полицию, и в школу приехали полицейские в касках с автоматами задерживать маму девочки, — рассказал агентству общественник. — Это просто ужас! Мы к тому времени уже вышли из школы, но телевизионщики сняли этот момент на камеру. А вечером маму вызвали в полицию — оказалось, директор написала на нее два заявления: о том, что она якобы устраивала в школе беспорядки, и о том, что она специально не водит ребенка в школу (зная, что девочка все еще проходит лечение и постоянно теряет сознание)».

И. о. директора Наталья Швидко заявляет, что ничего не было
СКРИНШОТ: с канала «4 канала» на YouTube

«Мама побоялась оставить девочку дома одну, и ей пришлось поехать в полицию вместе с дочкой, — рассказывает Жабреев. — В тот момент, когда ее опрашивали инспекторы по делам несовершеннолетних, девочка в очередной раз потеряла сознание — этот факт был зафиксирован сотрудниками ПДН». По словам мамы пострадавшей девочки, она представила полицейским все необходимые документы, в том числе медицинские справки о том, что ее дочь была травмирована и до сих пор проходит лечение.

Вчерашний конфликт сподвиг маму вновь написать заявление в прокуратуру с просьбой разобраться в действиях директора школы (см. СКРИНЫ). Аналогичное заявление в надзорные органы направил и президент «УРК» Евгений Жабреев. По его словам, он поставил в известность о происходящем уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова.

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«Новости „URA.RU“ работают!» СК проверяет екатеринбургскую школу, где третьеклассницу стукнули головой о стену

«На днях к нам поступила эта информация, будем разбираться в этой истории, выезжать на место, смотреть документы, — заявил „URA.RU“ свердловский детский омбудсмен. — Нам очень важно узнать, проводилось ли в школе внутреннее расследование, каким образом и какие были приняты управленческие решения. Пока у меня складывается ощущение, что действительно имело место нарушение прав ребенка и невыполнение требований по расследованию несчастных случаев. Но окончательные выводы можно будет сделать только после тщательного разбирательства».

Серьезную проверку в школе намерено провести и Управление образования Екатеринбурга. Получить комментарий самого руководителя школы — и. о. директора Натальи Швидко — не удалось: в учебном заведении отвечают, что она «на совещании в городе».

Инцидент в 71-й школе произошел 18 января: третьеклассница, вернувшаяся после уроков домой в слезах, рассказала маме, что два старшеклассника толкались в гардеробе, один из них упал на нее, и она стукнулась головой о стену. Никто из сотрудников школы ей не помог — часть пути до дома девочку провожал одноклассник. Вскоре она потеряла сознание, и на скорой ее увезли в ДГКБ №9. Медики диагностировали у девочки сотрясение мозга, и, поскольку она теперь постоянно теряет сознание, под вопросом стоит диагноз «эпидсиндром». Девочка побывала уже в нескольких больницах, ее лечение и обследование продолжаются уже более двух месяцев.

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Заявление в прокуратуру от мамы пострадавшей девочки Скиншот: Андрей Гусельников, «URA.RU»

Андрей Гусельников
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