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Главные новости Челябинской области
15:34  20 марта 2018 0

Челябинка едва не потеряла палец в блендере. ВИДЕО

Женщина смогла освободиться только с помощью спасателейФото: пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области

Жительница Златоуста Челябинской области во время приготовления еды засунула палец в блендер. Освободиться ей помогли спасатели.

Острый нож глубоко зашел в палец женщины. Златоустовский отряд министерства общественной безопасности Челябинской области только с помощью специальных инструментов смог ей помочь. После этого женщиной занялись врачи «Скорой помощи», сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Ранее «URA.RU» писало о том, что спасатели Тюменской области избавили женщину от золотого кольца, которое оказалось ей не по размеру. Палец распух и начал болеть.

Ольга Кулакова
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