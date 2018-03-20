Женщина смогла освободиться только с помощью спасателей
Жительница Златоуста Челябинской области во время приготовления еды засунула палец в блендер. Освободиться ей помогли спасатели.
Острый нож глубоко зашел в палец женщины. Златоустовский отряд министерства общественной безопасности Челябинской области только с помощью специальных инструментов смог ей помочь. После этого женщиной занялись врачи «Скорой помощи», сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.
Ранее «URA.RU» писало о том, что спасатели Тюменской области избавили женщину от золотого кольца, которое оказалось ей не по размеру. Палец распух и начал болеть.