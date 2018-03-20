21:00 20 марта 2018 0

Переписка в мессенджерах законом не защищается, решил суд Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Главные новости к этому часу:

Telegram обязали предоставить силовикам доступ к пользовательским перепискам. Суд посчитал, что личные сообщения россиян в мессенджере законом не защищаются. Роскомнадзор дал Telegram две недели, чтобы предоставить ФСБ ключи к расшифровке сообщений.

Российским авиакомпаниям предписали приостановить полеты Ан-148. Ространснадзор нашел проблемы в этой модели пассажирского лайнера после крушения одного из них в Подмосковье.

Уральские и чеченские жены игиловцев не могут вернуться в Россию. После разгрома террористической организации многие из них пропали, оказавшись в тюрьмах вместе с детьми. Мы узнали, нужны ли России жены и дети боевиков, а также кто хочет превратить их в живое оружие.

В Сети разгорелась бурная дискуссия после того, как Андрей Макаревич сказал, что пропаганда делает россиян «злобными дебилами». Российские селебрити по словам разобрали скандальное заявление музыканта и рассказали нам о причинах и последствиях растущей в обществе русофобии.

В жилом доме в Мурманске произошел взрыв газа. При этом в пятиэтажке обрушились три этажа. Спасатели ищут людей под завалами, известно как минимум об одном погибшем. У нас есть фото и видео с места трагедии.

В России изобрели прибор, способный управлять человеческими желаниями. Сложное устройство с не менее сложным названием «магнитоэнцефалограф» представили ученые из «Росатома». Отмечается, что воздействовать на людей прибор может даже без проникновения в организм.

Ранее мы объявляли конкурс на самый интересный «фейк» на выборах. Их действительно было много, но мы отобрали из них самое лучшее и составили для вас топ-6 провокаций при голосовании. Что-то из этого вы наверняка считали правдивым.

А еще у нас большая радость: мы снова стали самым цитируемым изданием в Свердловской области! И все это благодаря вам, наши любимые читатели. Спасибо за то, что увеличиваете наш отрыв от конкурентов — мы стараемся только для вас!