Уралец выдавал себя за главнокомандующего войсками СССР

В Екатеринбурге в квартире афериста, который выдавал себя за главнокомандующего войсками Советского Союза, прошли обыски. Его подозревают в публичных призывах к экстремизму из-за обращения к действующим военным частям встать под советские знамена.
Следователи обнаружили в квартире лже-генерала множество удостоверений, свидетельств, приказов и прочих документов с гербом СССР, передает РЕН-ТВ. Отмечается, что несколько лет назад злоумышленник зарабатывал на продаже гражданства давно несуществующего государства.
Ранее политик и телеведущая Ксения Собчак предложила отменить статью Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает наказание за экстремизм. Она считает, что таким образом власть борется с «несогласными», передавало «URA.RU». В ответ на это лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что статью надо лишь подкорректировать, сообщало Nation News.