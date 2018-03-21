{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В Курганской области ученица расстреляла одноклассников. Семеро пострадали
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,70
Динамика за 2 недели
Евро 71,23
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
21 марта 2018
20 марта 2018
Главные новости Свердловской области
12:42  21 марта 2018 0

Орлов забрал у Гайды губернаторский проект. А папа уже пригласил туда банкира Пумпянского

Годовое общее собрание СОСПП. Екатеринбург, куйвашев евгений, пумпянский дмитрий
Пумпянский поучаствует в реализации важного губернаторского проектаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Появление рабочей группы по реализации губернаторского проекта «Единая карта социальных услуг» (ЕКСУ) удивило свердловских чиновников. Распоряжение губернатора №44-РГ о ее формировании было подписано только 19 марта — спустя 32 дня после того, как глава региона поручил его составить. Впрочем, к затянутым срокам чиновники уже привыкли, а потому больше удивились составу рабочей группы.

Председателем в ней, несмотря на ожидания, стал вовсе не руководитель проекта ЕКСУ и замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Сергей Гайда. Нет там и главного куратора социальной сферы региона, вице-губернатора Павла Крекова, который мог бы подписывать документы по проекту. Председателем группы стал первый вице-губернатор Алексей Орлов, 20 марта отметивший свой 51-й день рождения.

Новость по теме
«Е-карта» прекратит существование. Гайде осталось сдвинуть поручение губернатора с мертвой точки

Гайда стал его заместителем, а секретарем рабочей группы назначен начальник отдела обеспечения и контроля социальных выплат минсоцполитики Эльза Андреева. В состав нового органа входят заместители руководителей практически всех свердловских министерств и один представитель администрации единственного муниципалитета — Екатеринбурга.

Среди чиновников оказалась и представитель некоммерческой организации «Фонд губернаторских программ Свердловской области» Ирина Федотова — по совместительству она является советником председателя правления «СКБ-банка» (подконтролен «Группе Синара» бизнесмена Дмитрия Пумпянского). В дальнейшем, предполагается, банк станет непосредственным участником проекта, обслуживающим «единую карту».

«Предполагаем, что к участию в разработке проекта „Единая карта социальных услуг“ может быть привлечен „СКБ-банк“ как уполномоченный банк правительства Свердловской области. При этом решение об использовании инфраструктуры банка будет принято на основании необходимых конкурсных процедур», — пояснили в пресс-службе «СКБ-банка».

Реализацию проекта «Единая карта социальных услуг» губернатор Евгений Куйвашев анонсировал еще 5 февраля. «Поручаю министерству социальной политики подготовить распоряжение губернатора по данному проекту и представить мне на утверждение к 15 февраля. Руководителем проекта я назначаю Гайду Сергея Анатольевича, заместителя министра ЖКХ», — объявил тогда глава региона, уточнив, что «в этой части область сегодня оперирует суммой больше 10 млрд рублей в год»

Спустя некоторое время стало известно, что проект является испытанием для сына советника губернатора Анатолия Гайды — Сергея: справившись с ним, замминистра сможет рассчитывать на место министра социальной политики вместо Андрея Злоказова. В помощь Гайде в минсоцполитики был даже возвращен заместитель Диляра Медведская. Затянутое оформление распоряжения губернатора, однако, поставило назначение Сергея Гайды под сомнение. Следующими контрольными точками проекта являются две даты: 30 марта должен быть готов паспорт проекта ЕКСУ, а 15 апреля — правовой акт о его реализации.

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров