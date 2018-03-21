Появление рабочей группы по реализации губернаторского проекта «Единая карта социальных услуг» (ЕКСУ) удивило свердловских чиновников. Распоряжение губернатора №44-РГ о ее формировании было подписано только 19 марта — спустя 32 дня после того, как глава региона поручил его составить. Впрочем, к затянутым срокам чиновники уже привыкли, а потому больше удивились составу рабочей группы.
Председателем в ней, несмотря на ожидания, стал вовсе не руководитель проекта ЕКСУ и замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Сергей Гайда. Нет там и главного куратора социальной сферы региона, вице-губернатора Павла Крекова, который мог бы подписывать документы по проекту. Председателем группы стал первый вице-губернатор Алексей Орлов, 20 марта отметивший свой 51-й день рождения.
Гайда стал его заместителем, а секретарем рабочей группы назначен начальник отдела обеспечения и контроля социальных выплат минсоцполитики Эльза Андреева. В состав нового органа входят заместители руководителей практически всех свердловских министерств и один представитель администрации единственного муниципалитета — Екатеринбурга.
Среди чиновников оказалась и представитель некоммерческой организации «Фонд губернаторских программ Свердловской области» Ирина Федотова — по совместительству она является советником председателя правления «СКБ-банка» (подконтролен «Группе Синара» бизнесмена Дмитрия Пумпянского). В дальнейшем, предполагается, банк станет непосредственным участником проекта, обслуживающим «единую карту».
«Предполагаем, что к участию в разработке проекта „Единая карта социальных услуг“ может быть привлечен „СКБ-банк“ как уполномоченный банк правительства Свердловской области. При этом решение об использовании инфраструктуры банка будет принято на основании необходимых конкурсных процедур», — пояснили в пресс-службе «СКБ-банка».
Реализацию проекта «Единая карта социальных услуг» губернатор Евгений Куйвашев анонсировал еще 5 февраля. «Поручаю министерству социальной политики подготовить распоряжение губернатора по данному проекту и представить мне на утверждение к 15 февраля. Руководителем проекта я назначаю Гайду Сергея Анатольевича, заместителя министра ЖКХ», — объявил тогда глава региона, уточнив, что «в этой части область сегодня оперирует суммой больше 10 млрд рублей в год»
Спустя некоторое время стало известно, что проект является испытанием для сына советника губернатора Анатолия Гайды — Сергея: справившись с ним, замминистра сможет рассчитывать на место министра социальной политики вместо Андрея Злоказова. В помощь Гайде в минсоцполитики был даже возвращен заместитель Диляра Медведская. Затянутое оформление распоряжения губернатора, однако, поставило назначение Сергея Гайды под сомнение. Следующими контрольными точками проекта являются две даты: 30 марта должен быть готов паспорт проекта ЕКСУ, а 15 апреля — правовой акт о его реализации.