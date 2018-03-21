В Кургане жилые дома частного сектора и дачных участков подтапливало из-за неработающей ливневой канализации. Проблема возникла в поселке Малое Чаусово и на улице Акмолинской, жители которой пожаловались «URA.RU». Источник поступления воды так и не найден, сообщили в пресс-службе АО «Водный союз».
Проблема заключается в том, что «ливневка» не стоит на балансе «Водного союза» (так же, как ОАО «Курганводоканал») и предприятие не обязано ей заниматься. «В Малом Чаусове мы добровольно в течение недели откачивали воду, что позволило снять остроту проблемы, — сообщил руководитель предприятия Владимир Овсянников, — Для этого силами предприятия было проложено 400 метров водонапорной сети, установлен насос. Соорудили насыпь на улице Репниных, привезли туда шесть КамАЗов песка».
Исследования территории подтопления, которые провели специалисты компании, показали, что на сетях «Водного союза» утечек нет. «Вместе с тем все, что в рамках встреч с представителями муниципальной власти мы согласились взять на себя, выполнено», — уточнил Овсянников. В настоящее время ливневая канализация отогрета — вода стала убывать, сообщили в в«Водном союзе».