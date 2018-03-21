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Главные новости Пермского края
14:16  21 марта 2018 0

Для пермской торговли установили единые «правила игры». СКАН

Продуктовый магазин. Пермь, еда, мясо, магазин, супермаркет, продукты
Возможности торговли с запасом покрывают потребности пермяковФото: Алексей Гущин © URA.RU

Правительство Пермского края приняло нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов. Соответствующее распоряжение дал подчиненным губернатор Максим Решетников на фоне оживления розничной торговли в Прикамье.

Нормативы установлены как для стационарных, так и для нестационарных торговых объектов (НТО), реализующих сельскохозяйственную и печатную продукцию, специализирующихся на общепите, а также для торговых объектов местного значения. Для повышения конкуренции на рынке нестационарной торговли аукционы на право НТО будут проходить в электронной форме.

«Такой подход не только обеспечит прозрачность, но и позволит предпринимателям заключать долгосрочные контракты. А муниципалитетам — учитывать это в своих документах стратегического планирования по развитию торговли», — констатировал Максим Решетников.

По данным вице-премьера пермского правительства Алексея Чибисова, три года подряд число торговых точек в Прикамье увеличивается на семь процентов прежде всего за счет стационарной торговли. По данным краевого министерства промышленности, предпринимательства и торговли, за 2017 года оборот розничной торговли достиг 500 млрд рублей. В сопоставимых ценах это соответствует уровню 2016 года и свидетельствует о стабилизации в этой сфере.

Фото: департамент пресс-службы администрации губернатора Пермского края

Владимир Васин
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