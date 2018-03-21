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21 марта 2018
14:58  21 марта 2018 0

«Отписки» с подписью Тунгусова возмутили принципиального федерального чиновника. Об этом он написал в Генпрокуратуру

Российский инвестиционный форум 2017. День второй. Сочи, чибис андрей
Андрей Чибис принципиален. Пустые «отписки» ему не нравятсяФото: Владимир Андреев © URA.RU

«Пустые» официальные ответы правительства Свердловской области на запросы извне теперь раздражают не только депутатов Госдумы. С жалобой на отсутствие нормальных ответов от властей Среднего Урала в Генпрокуратуру РФ обратился заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. Он пытался помочь жительнице Екатеринбурга, пожаловавшейся на «массовое отключение дворового освещения многоквартирных домов от муниципальных сетей наружного освещения».

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«В целях решения вышеуказанного вопроса Минстрой России неоднократно направлял запрос в правительство Свердловской области, но ответ правительства Свердловской области по существу вопросов так и не получил. Данная ситуация, по мнению Минстроя России, недопустима. Прошу дать поручение прокуратуре Свердловской области провести проверку ситуации и направить в адрес Минстроя России документы и материалы по отмеченному в обращении вопросу», — написал в официальном обращении генпрокурору Чибис.

В чиновничьей среде 39-летний чиновник считается человеком скрупулезным и крайне принципиальным, а потому свердловские чиновники рискуют получить затяжную проблему. Оперативный комментарий по поводу нового обращения в администрации губернатора, формирующей ответы на запросы к областной власти, получить не удалось.

Между тем это уже вторая жалоба на свердловское правительство в Генпрокуратуру за последнюю неделю. Ранее в надзорные органы обратился депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Альшевских. Прокуратура Свердловской области действия главы администрации губернатора Владимира Тунгусова оспорила и внесла представление губернатору Евгению Куйвашеву об устранении нарушений законодательства, которые допускает его администрация.

Антон Ольшанников
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