14:58 21 марта 2018 0

Андрей Чибис принципиален. Пустые «отписки» ему не нравятся Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Пустые» официальные ответы правительства Свердловской области на запросы извне теперь раздражают не только депутатов Госдумы. С жалобой на отсутствие нормальных ответов от властей Среднего Урала в Генпрокуратуру РФ обратился заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. Он пытался помочь жительнице Екатеринбурга, пожаловавшейся на «массовое отключение дворового освещения многоквартирных домов от муниципальных сетей наружного освещения».

«В целях решения вышеуказанного вопроса Минстрой России неоднократно направлял запрос в правительство Свердловской области, но ответ правительства Свердловской области по существу вопросов так и не получил. Данная ситуация, по мнению Минстроя России, недопустима. Прошу дать поручение прокуратуре Свердловской области провести проверку ситуации и направить в адрес Минстроя России документы и материалы по отмеченному в обращении вопросу», — написал в официальном обращении генпрокурору Чибис.

В чиновничьей среде 39-летний чиновник считается человеком скрупулезным и крайне принципиальным, а потому свердловские чиновники рискуют получить затяжную проблему. Оперативный комментарий по поводу нового обращения в администрации губернатора, формирующей ответы на запросы к областной власти, получить не удалось.

Между тем это уже вторая жалоба на свердловское правительство в Генпрокуратуру за последнюю неделю. Ранее в надзорные органы обратился депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Альшевских. Прокуратура Свердловской области действия главы администрации губернатора Владимира Тунгусова оспорила и внесла представление губернатору Евгению Куйвашеву об устранении нарушений законодательства, которые допускает его администрация.