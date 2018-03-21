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21 марта 2018
Главные новости Москвы
15:09  21 марта 2018 0

Лавров рассмешил японцев шуткой о влиянии России на погоду в Токио. ФОТО

Коллеги подарили главе российского МИД торт на день рожденияФото: страница в Facebook Марии Захаровой

Забавный эпизод вызвал всеобщий смех на переговорах министров иностранных дел России и Японии. Воспользовавшись дежурным замечанием своего коллеги Таро Коно, Сергей Лавров тонко обыграл инсинуации о влиянии России на выборы в США.

Указав на окно, японский министр заметил, что российская делегация «привезла с собой» внезапно начавшийся в Токио снегопад, сообщает телеканал 360. «Раз мы не вмешивались в ваши выборы, то решили вмешаться в погоду», — незамедлительно отреагировал глава российской дипломатии. Все присутствующие, не сумев удержаться, расхохотались. В конце рабочего ланча Лавров демонстративно сфотографировал пейзаж за окном. «Видимо, для отчета», — приводит RT ироничное замечание официального представителя российского МИДа Марии Захаровой.

Более серьезной темой беседы стало дело об отравлении в Лондоне Сергея Скрипаля. Сергей Лавров выразил надежду, что Токио окажет содействие в том, чтобы расследование инцидента стало максимально объективным. В частности, Москву интересует местонахождение экс-полковника ГРУ и его дочери, которая является гражданкой РФ. Также Россия настаивает на сотрудничестве в расследовании, результаты которого пока ограничиваются обвинениями в ее адрес при полном отсутствии доказательств, замечает «Национальная служба новостей».

Поскольку переговоры пришлись на день рождения Лаврова, японские дипломаты преподнесли ему праздничный торт в виде мяча, передает «Экономика сегодня». Глава российского МИДа в ответ вручил мяч с символикой ЧМ-2018, пишет Nation news.

Владимир Васин
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