Забавный эпизод вызвал всеобщий смех на переговорах министров иностранных дел России и Японии. Воспользовавшись дежурным замечанием своего коллеги Таро Коно, Сергей Лавров тонко обыграл инсинуации о влиянии России на выборы в США.
Указав на окно, японский министр заметил, что российская делегация «привезла с собой» внезапно начавшийся в Токио снегопад, сообщает телеканал 360. «Раз мы не вмешивались в ваши выборы, то решили вмешаться в погоду», — незамедлительно отреагировал глава российской дипломатии. Все присутствующие, не сумев удержаться, расхохотались. В конце рабочего ланча Лавров демонстративно сфотографировал пейзаж за окном. «Видимо, для отчета», — приводит RT ироничное замечание официального представителя российского МИДа Марии Захаровой.
Более серьезной темой беседы стало дело об отравлении в Лондоне Сергея Скрипаля. Сергей Лавров выразил надежду, что Токио окажет содействие в том, чтобы расследование инцидента стало максимально объективным. В частности, Москву интересует местонахождение экс-полковника ГРУ и его дочери, которая является гражданкой РФ. Также Россия настаивает на сотрудничестве в расследовании, результаты которого пока ограничиваются обвинениями в ее адрес при полном отсутствии доказательств, замечает «Национальная служба новостей».
Поскольку переговоры пришлись на день рождения Лаврова, японские дипломаты преподнесли ему праздничный торт в виде мяча, передает «Экономика сегодня». Глава российского МИДа в ответ вручил мяч с символикой ЧМ-2018, пишет Nation news.