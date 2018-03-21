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21 марта 2018
Главные новости Свердловской области
19:01  21 марта 2018 2

На Среднем Урале в четыре раза сократилось количество медсестер и санитарок. ФОТО

Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии. Кардиоцентр. Челябинск., больница, медсестра
Количество младшего медперсонала уменьшилось до 4390 человекФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В больницах Свердловской области за последние пять лет численность младшего медперсонала уменьшилась в четыре раза. Эти данные за подписью областного министра здравоохранения Андрея Цветкова опубликовал депутат Заксобрания Александр Ивачев.

Официальный ответ регионального минздрава на запрос депутата о количестве сотрудников, относящихся к категории младшего медицинского персонала в госучреждениях Свердловской области, был получен 16 марта. Коммунист назвал документ «шокирующим». В письме сообщается, что за последние пять лет численность младшего медперсонала сократилась с 16684 человек до 4390.

Ивачев напомнил, что зарплата этой категории медработников должна была стать равной средней по региону, то есть вырасти в два раза раза. Но были уволены большая часть младших медсестер и санитарок, а остальных перевели на ставки уборщиков. По словам коммуниста, все могло бы сложиться по-другому, если бы федеральные чиновники сопроводили поставленные ими задачи дополнительными финансами.

Напомним, что спустя два месяца после назначения министром здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков начал аудит вверенных ему объектов. Процесс проходит негласно, но он уже привел к серьезному напряжению в медицинской среде Екатеринбурга.

Ольга Кулакова
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