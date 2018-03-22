С брата пермского депутата требуют миллионы за пользование чужими деньгами

«Пермская лизинговая компания» хочет взыскать с брата депутата Заксобрания Пермского края Армена Гарсляна — Татула — 3,7 млн рублей. Исковое заявление на бизнесмена поступило в краевой Арбитражный суд во вторник, 20 марта.
С иском к Татулу Гарсляну фирма обращается в арбитраж уже второй раз. Интересно, что лизинговая компания сама находится в стадии ликвидации, в суде ее представляет конкурсный управляющий Иван Дыков. При каких обстоятельствах произошел конфликт интересов между братом парламентария и коммерческой организацией, пока неизвестно. Раскрыта лишь общая сумма требований истца — порядка 3,7 млн рублей, включая «взыскание неосновательного обогащения и проценты за пользование чужими денежными средствами». Иван Дыков объяснить ситуацию отказался, сославшись на коммерческую тайну. Получить комментарии от ответчика также не удалось.
Известно, что Татул Гарслян является руководителем двух фирм: ООО «БИЗНЕС-ТУН» (оптовая продажа химических продуктов) и ООО «Управляющая компания Центр» (управление недвижимым имуществом). Владельцем указанных компаний при этом значится Арцвик Гарслян, супруга известного депутата Пермского края Армена Гарсляна.