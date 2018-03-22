{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Губернатор Якушев спас своего мэра от поста главы региона
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,50
Динамика за 2 недели
Евро 70,57
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
22 марта 2018
21 марта 2018
20 марта 2018
Главные новости Пермского края
08:20  22 марта 2018 0

С брата пермского депутата требуют миллионы за пользование чужими деньгами

Клипарт. Разное. Магнитогорск, купюры, деньги
Общая сумма требований истца — порядка 3,7 млн рублейФото: Илья Московец © URA.RU

«Пермская лизинговая компания» хочет взыскать с брата депутата Заксобрания Пермского края Армена Гарсляна — Татула — 3,7 млн рублей. Исковое заявление на бизнесмена поступило в краевой Арбитражный суд во вторник, 20 марта.

С иском к Татулу Гарсляну фирма обращается в арбитраж уже второй раз. Интересно, что лизинговая компания сама находится в стадии ликвидации, в суде ее представляет конкурсный управляющий Иван Дыков. При каких обстоятельствах произошел конфликт интересов между братом парламентария и коммерческой организацией, пока неизвестно. Раскрыта лишь общая сумма требований истца — порядка 3,7 млн рублей, включая «взыскание неосновательного обогащения и проценты за пользование чужими денежными средствами». Иван Дыков объяснить ситуацию отказался, сославшись на коммерческую тайну. Получить комментарии от ответчика также не удалось.

Известно, что Татул Гарслян является руководителем двух фирм: ООО «БИЗНЕС-ТУН» (оптовая продажа химических продуктов) и ООО «Управляющая компания Центр» (управление недвижимым имуществом). Владельцем указанных компаний при этом значится Арцвик Гарслян, супруга известного депутата Пермского края Армена Гарсляна.

Александр Соснин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров