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21 марта 2018
Главные новости Свердловской области
19:05  21 марта 2018 0

У мэрии Екатеринбурга осталось два часа на отмену прямых выборов главы города

Поездка ВРИО Губернатора в Камышлов. Екатеринбург, бабушкина людмила
Запуск Избирательной реформы в Екатеринбурге зависит от Людмилы БабушкинойФото: Василий Гришин © URA.RU

Несмотря на ожидания свердловских политиков, 21 марта в свердловский парламент не поступили законопроекты об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга и введении новых правил избрания депутатов гордумы областного центра.

Как сообщил «URA.RU» источник в аппарате регионального парламента, на момент окончания рабочего дня данные документы не были зарегистрированы. У инициаторов реформы есть последняя возможность внести проекты законов завтра с 8 до 10 часов утра. После этого начнется заседание совета Заксобрания, на котором будет утвержден окончательный вариант повестки парламентской сессии, запланированной на 3—4 апреля.

Согласно общему правилу, если законопроекты внесут завтра после 10 часов, то они будут рассмотрены Заксобранием лишь 22—23 мая. Даже если документ будет принят сразу в трех чтениях, то екатеринбургские власти не успеют внести соответствующие поправки в Устав города до дня назначения выборов мэра и депутатов гордумы.

Однако сторонники реформы надеются, что председатель Заксобрания Людмила Бабушкина поступится требованиями регламента, сделает для них исключение и включит законопроект в повестку дня апрельского заседания при условии его внесения в течение ближайших дней.

Получить комментарий Людмилы Бабушкиной не удалось. Она не отвечала на телефонные звонки.

Константин Джултаев
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