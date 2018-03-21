21:29 21 марта 2018 0

Олимпийская чемпионка изменила свой привычный образ Фото: личная страницы Елены Исинбаевой в Instagram

Известная российская спортсменка Елена Исинбаева кардинально сменила образ. В соцсетях ее не узнали. Прыгунья с шестом выложила на своей странице в Instagram фото с комментарием: «Как вам моя новая прическа?». Она сменила цвет волос с черного на каштановый.

Подписчики написали более 20 тысяч комментариев. Многие восхитились новым образом: «Обалденная красавица», «Отпад», «Леночка, ты в любом образе хороша!». Большинство не узнало двукратную олимпийскую чемпионку и решило, что она стала похожа на участницу шоу Comedy Woman Екатерину Варнаву: «Я и подумала, откуда у меня Варнава в ленте», «Такое выражение лица, как у Варнавы», «Я подумала тоже — Варнава. Стала очень на нее похожа».

Недавно Исинбаева во второй раз стала мамой, сообщал телеканал 360. Она родила мальчика.