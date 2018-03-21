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21 марта 2018
Главные новости Москвы
21:29  21 марта 2018 0

Из-за смены имиджа Елену Исинбаеву перепутали с Екатериной Варнавой. ФОТО

Олимпийская чемпионка изменила свой привычный образФото: личная страницы Елены Исинбаевой в Instagram

Известная российская спортсменка Елена Исинбаева кардинально сменила образ. В соцсетях ее не узнали. Прыгунья с шестом выложила на своей странице в Instagram фото с комментарием: «Как вам моя новая прическа?». Она сменила цвет волос с черного на каштановый.

Подписчики написали более 20 тысяч комментариев. Многие восхитились новым образом: «Обалденная красавица», «Отпад», «Леночка, ты в любом образе хороша!». Большинство не узнало двукратную олимпийскую чемпионку и решило, что она стала похожа на участницу шоу Comedy Woman Екатерину Варнаву: «Я и подумала, откуда у меня Варнава в ленте», «Такое выражение лица, как у Варнавы», «Я подумала тоже — Варнава. Стала очень на нее похожа».

Недавно Исинбаева во второй раз стала мамой, сообщал телеканал 360. Она родила мальчика.

Ольга Кулакова
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