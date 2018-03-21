Турки вошли в сирийский Африн

22:55 21 марта 2018 2

Город заняли почти без сопротивления Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Турецкая армия вошла в сирийский город Африн — столицу расположенного в 60 км к западу от Алеппо курдского анклава. Штурма по факту не было.

Африн был занят турками и протурецкими формированиями почти без сопротивления, сообщает «Федеральное агентство новостей». Накануне город покинули большая часть населения и все вооруженные курдские отряды народной самообороны. Эти подразделения пытались выдавить из Африна в рамках турецкой военной операции «Оливковая ветвь», которая стартовала 20 января. Власти Турции, отмечает Nation News, представляли зачистку Африна и курдских районов в сирийском Манбидже как борьбу с терроризмом.

Ранее «URA.RU» писало, что террористы сбили в Сирии фронтовой бомбардировщик Су-24, принадлежащий ВВС Сирии. Пилоту удалось катапультироваться.