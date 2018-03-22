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22 марта 2018
12:09  22 марта 2018 0

Из-за густого тумана в Сибири самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Кольцово

Клипарт, разное. Екатеринбург, самолет, уральские авиалинии, авиация, чистка самолета, генеральная уборка
Самолет сейчас готовится к вылетуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В аэропорту Кольцово совершил незапланированную посадку самолет «Уральских авиалиний», рассказали «URA.RU» в пресс-службе авиаузла. Лайнер летел из Москвы в Омск, но город назначения накрыл густой туман.

«Самолет совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга в 8:30. Пассажиры были размещены в терминале внутренних авиалиний. Сейчас борт готовится к вылету в аэропорт назначения», — заявили в пресс-службе аэропорта.

Ранее «URA.RU» писало о том, как 22 марта в небе над Екатеринбургом был прерван рейс Москва — Костанай. Самолет «Аэрофлота» совершил вынужденную посадку в Кольцово из-за плохих метеоусловий.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.RU»
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