Две атомные подводные лодки ВМС США — Hartford и Connecticut — застряли в арктических льдах во время учений ICEX 2018. В ходе тренировок субмарины отрабатывали сценарий нанесения ударов по условной России.
Обе подлодки обладают технологией «стелс», а на борту несут крылатые ракеты. По сценарию учений субмарины должны были всплыть на поверхность и дать залп по врагу в лице условной России, сообщает телеканал 360. Репортаж об инциденте опубликовали в Сети. На кадрах видно, что американцы столкнулись с проблемой толстого льда, отмечает «Федеральное агентства новостей». В результате подлодке Hartford удалось его пробить, но судно получило сильный дефект кормы. В это же время атомной подлодке Connecticut не удалось всплыть.
Ранее главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королев рассказал о развитии ударных подводных сил страны. По его словам, флотилию усилят самыми мощными субмаринами «Ясень» и «Ясень-М». Аналогичные судна уже служат в составе Северного флота.