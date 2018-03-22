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22 марта 2018
12:08  22 марта 2018 0

Американские подлодки вмерзли в арктический лед, репетируя удары по России. ФОТО, ВИДЕО

Одна подлодка смогла пробить лед, но получила дефект корпусаФото: Twitter, @navycurrents

Две атомные подводные лодки ВМС США — Hartford и Connecticut — застряли в арктических льдах во время учений ICEX 2018. В ходе тренировок субмарины отрабатывали сценарий нанесения ударов по условной России.

Обе подлодки обладают технологией «стелс», а на борту несут крылатые ракеты. По сценарию учений субмарины должны были всплыть на поверхность и дать залп по врагу в лице условной России, сообщает телеканал 360. Репортаж об инциденте опубликовали в Сети. На кадрах видно, что американцы столкнулись с проблемой толстого льда, отмечает «Федеральное агентства новостей». В результате подлодке Hartford удалось его пробить, но судно получило сильный дефект кормы. В это же время атомной подлодке Connecticut не удалось всплыть.

Ранее главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королев рассказал о развитии ударных подводных сил страны. По его словам, флотилию усилят самыми мощными субмаринами «Ясень» и «Ясень-М». Аналогичные судна уже служат в составе Северного флота.

Иван Шестак
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