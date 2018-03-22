{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Губернатор Якушев спас своего мэра от поста главы региона
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,50
Динамика за 2 недели
Евро 70,57
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
22 марта 2018
21 марта 2018
20 марта 2018
Главные новости Тюменской области
13:06  22 марта 2018 0

В Тюмени задержан беглый экс-проректор крупного вуза

Эстафета паралимпийского огня. Тюмень. 28.02.2014, полиция, оцепление
Полицейские задержали Александра ОшибковаФото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени задержан беглый экс-проректор ТИУ Александр Ошибков. Сейчас он по решению суда помещен в СИЗО. Заседание суда назначено на 29 марта.

Как сообщили «URA.RU» в прокуратуре области, Александр Ошибков был задержан в Тюмени 20 марта и помещен в СИЗО. По информации источника агентства, у правохранителей имеется заявление Ошибкова о добровольной явке, при этом пока не ясно, при каких обстоятельствах оно было написано и где именно задержали Ошибкова.

Экс-проректор ТИУ Александр Ошибков первого февраля был объявлен в розыск Центральным районным судом города, поскольку не явился на судебное заседание 19 января. На январском заседании было вынесено решение о принудительном приводе Ошибкова в суд, однако отыскать его первого февраля не смогли. На февральском заседании суд постановил заключить его под стражу.

Ошибкова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и в трех эпизодах мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Следователи считают, что в 2015 году Ошибков формально устроил работать на структурное подразделение ТИУ, экспериментальный завод буровой техники, трех женщин. Одна из них ежемесячно оформляла документы на выплату денег как фиктивным работницам, так и директору завода Александру Ошибкову. Все деньги в итоге оказывались у Ошибкова.

В 2016 году задержанный, по мнению следствия, от имени вуза заключил липовый договор на выполнение проектных работ, в результате на счета организации было переведено свыше 10 млн рублей. Девять из них он забрал себе. В том же году под видом продажи вузу бурового комплекса Ошибков, по версии силовиков, похитил у университета 169 млн рублей. Ранее по этой же истории был осужден гендиректор «Тюменской буровой компании» Егор Орлов. Он получил четыре года заключения в колонии общего режима.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров