В Тюмени задержан беглый экс-проректор крупного вуза

13:06 22 марта 2018 0

Полицейские задержали Александра Ошибкова Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени задержан беглый экс-проректор ТИУ Александр Ошибков. Сейчас он по решению суда помещен в СИЗО. Заседание суда назначено на 29 марта.

Как сообщили «URA.RU» в прокуратуре области, Александр Ошибков был задержан в Тюмени 20 марта и помещен в СИЗО. По информации источника агентства, у правохранителей имеется заявление Ошибкова о добровольной явке, при этом пока не ясно, при каких обстоятельствах оно было написано и где именно задержали Ошибкова.

Экс-проректор ТИУ Александр Ошибков первого февраля был объявлен в розыск Центральным районным судом города, поскольку не явился на судебное заседание 19 января. На январском заседании было вынесено решение о принудительном приводе Ошибкова в суд, однако отыскать его первого февраля не смогли. На февральском заседании суд постановил заключить его под стражу.

Ошибкова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и в трех эпизодах мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Следователи считают, что в 2015 году Ошибков формально устроил работать на структурное подразделение ТИУ, экспериментальный завод буровой техники, трех женщин. Одна из них ежемесячно оформляла документы на выплату денег как фиктивным работницам, так и директору завода Александру Ошибкову. Все деньги в итоге оказывались у Ошибкова.

В 2016 году задержанный, по мнению следствия, от имени вуза заключил липовый договор на выполнение проектных работ, в результате на счета организации было переведено свыше 10 млн рублей. Девять из них он забрал себе. В том же году под видом продажи вузу бурового комплекса Ошибков, по версии силовиков, похитил у университета 169 млн рублей. Ранее по этой же истории был осужден гендиректор «Тюменской буровой компании» Егор Орлов. Он получил четыре года заключения в колонии общего режима.