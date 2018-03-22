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22 марта 2018
13:55  22 марта 2018 0

Сотрудники банка ВТБ матом выбивают деньги из должников. ВИДЕО

ВТБ-24 в Хайяте. Михаил Задорнов и Сергей Кульпин. Екатеринбург, банк, втб24
Скандал якобы произошел в офисе банка в ЕкатеринбургеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стереотип, что коллекторы выбивают деньги из должников матом и угрозами, а банковские работники ведут себя вежливо, сломало видео, которое прислал в редакцию «URA.RU» читатель. На записи зафиксирована работа сотрудников банка с должниками.

«Видео снято в Екатеринбурге, в офисе банка на улице Луначарского, 185, в отделе по работе с проблемными активами. Это лишь один из обычных рабочих моментов, данная ситуация сложилась уже давно. Руководство отдела всячески поощряет сотрудников „умеющих правильно строить диалог с клиентами“, что, кстати, полностью противоречит имеющейся методике», — рассказал корреспонденту автор видео.

По словам «оператора», который снимал видео, сотрудники банка, общающиеся в нормальном цивилизованном русле, расцениваются как «не умеющие работать». «Проще говоря, грубость и мат считаются высшим пилотажем, и, исходя из данных требований, идет „подборка кандидатов и уход неугодных — не правильно общающихся“. Ранее неоднократно информация доводилась до руководства филиала банка. Однако никакой реакции не было, в связи с чем делается эта попытка изменить ситуацию», — продолжает автор видеозаписи.

В публикуемой на сайте «URA.RU» записи звуковым сигналом закрыты матерные ругательства и оскорбления, которыми сотрудники банка осыпают клиентов-должников. «Данный инцидент произошел более четырех лет назад. Сотрудник был признан виновным и сразу же уволен из банка. ВТБ уже принес извинения своим клиентам за произошедшее. Подобное поведение сотрудников недопустимо», — заявили «URA.RU» в пресс-службе банка.

Видео: «URA.RU»

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
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