Оппозиционер Яшин сдал родную бабушку в дом престарелых

14:57 22 марта 2018 0

Илья Яшин обещает улучшить условия жизни пенсионеров, а сам сдал свою бабушку в приют Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бабушка известного оппозиционера и столичного муниципального депутата Ильи Яшина живет в доме престарелых в Красногорске, куда он сам ее сдал. Этот приют пациенты называют тюрьмой, так как условия проживания в нем явно далеки от идеальных.

Известный оппозиционер отправил свою 84-летнюю родственницу в дом престарелых, а сам стал владельцем ее московской квартиры, выяснило издание Life.ru. При этом политик на публике то и дело выступает с обещаниями добиться повышения пенсий для стариков. В то же время собственная бабушка Александра Яшина живет в частном заведении «Гостеприимный» с минимальными удобствами, где пенсионеры, многие из которых не могут сами себя обслуживать, большую часть времени предоставлены сами себе. «Помимо тошнотворного запаха, здесь царит очень гнетущая атмосфера. В комнатах очень душно», — отмечает издание.

Бабушка оппозиционера рассказала журналистам, что с трудом передвигается из-за перелома ноги в двух местах и большую часть времени проводит в комнате. «Зачем переписала квартиру? Да кто его знает? Потому что внук, но он не ходит. А зачем? Мне и так хорошо. Зачем ходить-то?» — рассказала пенсионерка. По ее словам, внук Илья Яшин ее даже не навещает. «Пока не приходит. Все, что ему надо было, все взял», — отметила она. Последний раз Александра Яшина видела внука, когда подписывала ему документы на квартиру. Сам Яшин пока никак не прокомментировал эту ситуацию.