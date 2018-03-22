В России с 1 апреля вырастут пенсии

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации социальных пенсий с 1 апреля. Глава кабмина уточнил, что решение коснется почти четырех миллионов пенсионеров.
Медведев напомнил, что индексация пенсий происходит ежегодно. В этом году индексация затронет 3,9 миллиона пенсионеров, из которых 3,1 миллиона получает социальные выплаты, сообщает «Национальная служба новостей». В результате индексации, по данным Минтруда, средний размер социальной пенсии увеличится на 255 рублей и составит 9 тыс. 062 рубля.
Как напоминает телеканал RT, расходы бюджета на индексацию пенсий в 2018 году составят 1,07 миллиарда рублей в месяц (или 9,6 миллиарда рублей до конца года). Размер выплат будет проиндексирован на 2,9 процента.