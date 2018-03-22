На Урале пройдут масштабные учения ракетных войск

16:35 22 марта 2018 0

«Ярс» — комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой Фото: сайт Министерства обороны РФ

В конце марта под Екатеринбургом ожидаются масштабные командно-штабные учения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

В учениях задействуют порядка трехсот единиц техники и более трех тысяч военнослужащих Тагильского ракетного соединения РВСН, на вооружении которого находится подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс». «Впервые в ходе учений будут задействованы образцы перспективной специальной техники, в том числе для инженерных подразделений, охраны и обороны, войск радиационной, химической и биологической защиты», — приводит сообщение Минобороны RT.

Предполагается, что военные отработают маскировку ракетных комплексов и вывод частей и подразделений ракетных войск из-под ударов. Помимо прочего во время учений будут отработаны противодействие современным средствам воздушного нападения и оповещение об угрозе их применения с частями Центрального военного округа.

Ранее под Астраханью прошли учения в рамках переобучения зенитчиков на новые оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М». Тогда военнослужащие справились «на отлично», поразив цель с высокой степенью точности при запуске ракеты с комплекса, писало «URA.RU».