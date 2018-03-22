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22 марта 2018
21 марта 2018
Главные новости Тюменской области
19:11  22 марта 2018 0

Тоболяки засняли автомобиль ДПС на парковке для инвалидов. ФОТО

Вручение свердловским полицейским ключей от новых автомобилей. Екатеринбург , машина дпс, машины, полиция, правоохранительные органы, гибдд, дпс, зима, автомобили, герб мвд
ГИБДД уже назначила проверкуФото: Анна Майорова © URA.RU

Тоболяки заметили автомобиль ДПС, припаркованный на месте, отведенном для машин инвалидов. Горожане успели сфотографировать служебный автомобиль.

Читатель «URA.RU» прислал в редакцию снимок, пояснив, что он на днях был опубликован в Сети.Собеседник агентства отметил, что «теперь тоболяки поняли, почему ГИБДД не наводит порядок на парковках». На снимке видна машина ДПС, припаркованная прямо под табличкой парковки для инвалидов.

Автомобиль ДПС заметили на парковке для инвалидов
Фото: паблик «Типичный Тобольск» «ВКонтакте»

В ГИБДД Тюменской области корреспонденту «URA.RU» сообщили, что изучили фотографию. «По данному факту уже назначена проверка. В случае подтверждения вины инспекторы будут привлечены к административной ответственности за нарушение ПДД», — сообщили в управлении Госавтоинспекции.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.RU»
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