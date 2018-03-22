ГИБДД уже назначила проверку
Тоболяки заметили автомобиль ДПС, припаркованный на месте, отведенном для машин инвалидов. Горожане успели сфотографировать служебный автомобиль.
Читатель «URA.RU» прислал в редакцию снимок, пояснив, что он на днях был опубликован в Сети.Собеседник агентства отметил, что «теперь тоболяки поняли, почему ГИБДД не наводит порядок на парковках». На снимке видна машина ДПС, припаркованная прямо под табличкой парковки для инвалидов.
Автомобиль ДПС заметили на парковке для инвалидов
В ГИБДД Тюменской области корреспонденту «URA.RU» сообщили, что изучили фотографию. «По данному факту уже назначена проверка. В случае подтверждения вины инспекторы будут привлечены к административной ответственности за нарушение ПДД», — сообщили в управлении Госавтоинспекции.