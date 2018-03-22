20:17 22 марта 2018 0

ДТП случилось перед Новым годом Скрин с видео на youtube «Тюмень. Короли дорог»

Уже три месяца в Тюмени ищут водителя внедорожника с «блатными номерами», который устроил ДТП на дороге перед Новым годом. Пострадавший автомобилист не может добиться справедливости.

Тюменский автомобилист Андрей Шемет попал в аварию 30 декабря 2017 года. Видео ДТП выложено в Сеть. Он на автомобиле Volkswagen Jetta остановился на светофоре по улице 50 лет ВЛКСМ. и почти сразу сзади в него въехал Land Cruiser с госномером «В072СО 72». Нарушитель очень быстро уехал с места преступления и при этом пересек двойную сплошную. За ремонт поврежденного бампера, фары и крыла Шемету пришлось отдать около 30 тысяч рублей.

Пострадавший водитель в городском форуме Car72 написал про трех свидетелей. У него также есть две записи видеорегистраторов, на одной из которых «отчетливо виден номер». По его словам, городская госавтоинспекция уже три месяца не может найти и наказать виновника. Шемет сам выяснил, кто является хозяином авто с «блатными» номерами — это один из тюменских бизнесменов. «Он будет дальше кататься и таранить челядь», — возмущается пострадавший водитель. Шемет не понимает, почему сотрудники ГИБДД не могут привлечь нарушителя к ответственности, хотя ему сообщили, что вызывали этого водителя на опрос.

Начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова рассказала корреспонденту «URA.RU», что «Госавтоинспекция предприняла все меры, чтобы найти этого водителя». Был установлен собственник авто и его место жительства, по которому он не проживает. По словам Борисовой, постоянно идет мониторинг всех камер наблюдения в городе, но со дня ДТП этот автомобиль на дороги в Тюмени ни разу не выезжал. Сам водитель выходил на связь по телефону, сначала он говорил, что в командировке, позже — что уехал на лечение. Направлены поручения о его задержании в муниципалитет, где он прописан, и в другой город, где проживают его родственники.