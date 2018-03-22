20:30 22 марта 2018 0

Машков заявляет, что он «человек команды» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший глава закрытого свердловского города Новоуральска Владимир Машков, переехавший год назад в Калининград, может стать мэром этого города. Информацию о том, что его кандидатура рассматривается на этот пост, сообщают местные СМИ. Однако сам Машков пока отказывается от такой перспективы, об этом он рассказал корреспонденту «URA.RU».

«Я не претендую на этот пост, — заявил Владимир Машков. — Я работаю заместителем главы по всем коммунальным делам и одновременно председателем комитета городского хозяйства. Полгода отработал, с 3 числа первый раз в отпуск иду — так положено. Сейчас занят уборкой города после зимнего периода, подготовкой города к чемпионату мира по футболу-2018 — дел выше крыши. Все системные решения приняты, я в курсе этих решений и я не претендую. Я — человек команды и занят своими делами и теми задачами, которые мне обозначены».

По словам Машкова, за год жизни на Балтике он уже успел привыкнуть к мягкому приморскому климату. «Конечно, здесь теплее — уже и плюс 10 было. Зимы, по сути, нет: на Урале устаешь от снега, а тут его почти и не было, — рассказывает экс-мэр Новоуральска. — На Урале клуб „Белый медведь“ пристрастил меня к зимнему плаванию — здесь тоже есть такой клуб, „Янтарные моржи“. Я каждое воскресенье купаюсь в озере, по субботам уезжаю в Польшу — занял там второе место на открытом чемпионате Польши по зимнему плаванию».

Экс-глава Новоуральска активно зазывает своих бывших земляков посетить Калининградскую область. «Это другой климат, это курортные города, другой антураж, рядом граница — это же анклав! — рассказывает Машков. — Недавно здесь проходил визит президента РФ — обсуждали в том числе проекты развития региона. Регион маленький, но у него есть свой колорит. Приезжайте в гости — все сами увидите! Посмотрели матч в Екатеринбурге — потом приехали на новый стадион в Калининграде. Сюда, кстати, часто приезжают люди из Екатеринбурга. Скоро приедет одна бизнес-структура — просят посодействовать, почему нет? Мы с губернатором обговорили, что нужно укреплять связи наших регионов».

7 апреля 2017 года Владимир Машков подал в отставку с поста мэра Новоуральска в связи с приглашением на работу в Калининграде. Сейчас Машков является заместителем главы администрации Калининграда и, одновременно, председателем комитета городского хозяйства.