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22 марта 2018
21:00  22 марта 2018 0

Бойкот Госдумы журналистами, рост зарплаты учителей, Путин на попутке. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Пресс-конференция ВЦИОМ
Госдума поссорилась с журналистами из-за СлуцкогоФото: Владимир Андреев © URA.RU

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Главные новости к этому часу:

Ряд федеральных СМИ разорвали отношения с Госдумой из-за скандала с домогательствами депутата Леонида Слуцкого в адрес журналисток и комиссии по этике, которая признала его невиновным. В ответ эти издания лишили аккредитации в Думе. Эксперты считают, что из-за такого масштабного аппаратного конфликта может пострадать сам статус органа власти и её спикера Вячеслава Володина или будет борьба за пост министра иностранных дел.

Минобрнауки поднимет зарплату учителям школ. Индексация для педагогов просто огромная.

3 апреля в Екатеринбурге отменят выборы мэра. Когда это произойдет, свердловское отделение «Единой России» потеряет часть своего влияния, а сила Евгения Ройзмана возрастет. Скорее всего, он возглавит список одной из партий и сможет протащить её в гордуму.

УГМК представила проект стадиона, который возведут на месте снесенной телебашни в Екатеринбурге. Это арена-трансформер с концертным залом для 15 тысяч человек. Башню снесут в субботу, 24 марта, взрывники вовсю готовятся и ходят молиться в церковь, чтобы всё прошло по плану.

«Девочка в розовом», показавшая «жест смерти» губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву на митинге против местного мусорного полигона, стала героем мемов. Ей даже предложили пойти на выборы.

В РФ сняли треш-комедию про Владимира Путина. В ней он решает уйти с поста, меняет облик и как простой Вася Пупкин «без розовых очков» путешествует по стране на попутке.

Надежда Банникова
© Служба новостей «URA.RU»
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