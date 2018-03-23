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Главные новости Пермского края
13:09  23 марта 2018 0

Пермяки задолжали приставам более 164 млрд рублей

Заседание по делу Руслана Соколовского. Екатеринбург, охрана, фссп, судебный пристав, судебное заседание, суд, федеральная служба судебных приставов
Значительно усилилась работа приставов по долгам ЖКХФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В работе у судебных приставов Прикамья в 2017 году находились почти два миллиона исполнительных производств, сумма по которым составляла более 164 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе регионального УФССП. С каждым годом задолженность жителей края увеличивается.

В прошлом году эта цифра оказалась на 8% больше, чем в 2016 году, когда с жителей края взыскивали около 152 миллиардов рублей. Одним из приоритетных направлений своей работы приставы считают взыскание с населения задолженности по оплате коммунальных услуг. Так, в прошлом году в производстве пермского УФССП находилось 165 тысяч дел данной категории, а взыскано было 744 миллиона рублей. К слову, в 2017 году по коммунальным долгам приставы взыскали с населения на 12% больше, чем в 2016.

В приоритете у сотрудников ведомства также предоставление жилья детям-сиротам (благодаря приставам жилье в 2017 году получили 293 бывших воспитанника детских домов), взыскание алиментов (возбуждено 1,5 тысячи уголовных дел, отправлено за решетку 59 человек, взыскано 410 миллионов рублей) и взыскание заработной платы (с предприятий-должников взыскано 462 миллиона рублей).

Александр Соснин
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