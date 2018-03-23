Пермяки задолжали приставам более 164 млрд рублей

В работе у судебных приставов Прикамья в 2017 году находились почти два миллиона исполнительных производств, сумма по которым составляла более 164 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе регионального УФССП. С каждым годом задолженность жителей края увеличивается.
В прошлом году эта цифра оказалась на 8% больше, чем в 2016 году, когда с жителей края взыскивали около 152 миллиардов рублей. Одним из приоритетных направлений своей работы приставы считают взыскание с населения задолженности по оплате коммунальных услуг. Так, в прошлом году в производстве пермского УФССП находилось 165 тысяч дел данной категории, а взыскано было 744 миллиона рублей. К слову, в 2017 году по коммунальным долгам приставы взыскали с населения на 12% больше, чем в 2016.
В приоритете у сотрудников ведомства также предоставление жилья детям-сиротам (благодаря приставам жилье в 2017 году получили 293 бывших воспитанника детских домов), взыскание алиментов (возбуждено 1,5 тысячи уголовных дел, отправлено за решетку 59 человек, взыскано 410 миллионов рублей) и взыскание заработной платы (с предприятий-должников взыскано 462 миллиона рублей).