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23 марта 2018
Главные новости 
13:44  23 марта 2018 1

Пассажир случайно улетел на Ямал вместо Петербурга. «Конечно, я был этому не рад»

Комиссия ЦИК в Сабетте, ямал, самолет
Позже мужчина все-таки улетел в Санкт-ПетербургФото: Андрей Гусельников © URA.RU

Жителя города Ухта Республики Коми отправили на Ямал, в то время как у него на руках был билет на рейс до Санкт-Петербурга. Инцидент произошел 18 марта, в день выборов президента России.

«Я летел в Петербург на учебу, прошел три кордона. Сел в самолет, мне пожелали счастливого пути, и мы полетели. Конечно, когда я узнал, что прилетел на Ямал, был этому не рад», — цитирует Progoroduhta слова Андрея Егорова. В тот день его посадили в самолет, следовавший чартерным рейсом до ямальского аэропорта Бованенково, однако ухтинец должен был лететь рейсом D2-24 до Санкт Петербурга. После инцидента авиакомпания, которая совершила ошибку и отправила Егорова не в тот город, доставила ухтинца в Санкт-Петербург.

Ранее «URA.RU» писало о том, что работа аэропорта Бованенково оказалась под угрозой из-за расплодившихся уток и гусей. Сотрудники воздушного узла обратились за помощью к орнитологам.

Иван Шестак
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