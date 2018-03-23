Участникам секс-тренинга с Рыбкой предъявили обвинение

Суд Паттайи (Таиланд) вынес приговор троим предполагаемым соорганизаторам секс-тренинга Александра Кириллова (Алекс Лесли) и Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка). Они получили условные сроки, должны будут выплатить штрафы, а также их депортируют из страны в течение восьми рабочих дней.
«Мои подзащитные приняли решение признать себя виновными, после чего суд в течение часа вынес постановление. Теперь их передадут иммиграционной полиции для депортации в страны гражданства», — приводит сообщение адвоката обвиняемых RT.
Напомним, в феврале Рыбку и Лесли задержали в Патайе в числе десяти «секс-инструкторов» из России за незаконную работу на территории государства, писала «Национальная служба новостей». Полиция Таиланда также обвинила их в «нанесении ущерба национальной репутации», сообщало «Федеральное агентство новостей».