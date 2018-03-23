В Волоколамске на опасной свалке будут вести непрерывный мониторинг воздуха

В Волоколамске Московской области, где находится мусорный полигон «Ядрово», увеличат количество мобильных лабораторий для исследования воздуха. Это сделают для непрерывного отслеживания ситуации.
Об увеличении числа мобильных лабораторий Мосэкомониторинга сообщил представитель ГУ МЧС России по региону, пишет «Федеральное агентство новостей». До этого на территории круглосуточно работали оперативные группы, а также две передвижные лаборатории МЧС и Роспотребнадзора. Также там организованы два мобильных поста Мосэкомониторинга.
С сегодняшнего дня к работе подключилась лаборатория Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС РФ, сообщает «Национальная служба новостей». Как сообщают специалисты, по состоянию на 10 часов утра 23 марта сделано 20 замеров. Превышение предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не обнаружено.
Напомним, что 21 марта в больницы Волоколамска с жалобами на тошноту и головокружение обратились школьники, после чего их госпитализировали. Вскоре на расположенный рядом с городом полигон ТБО «Ядрово» прибыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.