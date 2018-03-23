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23 марта 2018
19:23  23 марта 2018 2

Губернатор Кобылкин определился с кандидатом на пост детского омбудсмена

Данило Трубицин часто комментирует от имени прокуратуры ЯНАО резонансные делаФото: скриншот видео Вести Ямал

Ямальский губернатор Дмитрий Кобылкин 23 марта внес кандидатуру уполномоченного по правам ребенка на рассмотрение депутатов Законодательного собрания округа, сообщает пресс-служба губернатора. Данило Трубицин ранее работал в органах следствия и прокуратуры Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Для принятия решения о кандидатуре детского омбудсмена Совет ЗакСо ЯНАО соберет внеочередное заседание депутатов 4 апреля. Напомним, накануне законодатели Ямала вместе с отставкой Виталия Орешкина приняли поправки к окружному закону об уполномоченном по правам ребенка. Согласно внесенной поправке, срок представления новой кандидатуры сократился с 14 до 3 дней.

Данило Александрович Трубицын родился в Пермской области 24 февраля 1980 года. Кандидат юридических наук. С отличием окончил Тюменский юридический институт МВД РФ. В последние годы работал в прокуратуре ЯНАО и засветился в ряде резонансных дел. Одно из них — расследование нападения на телевизионную группу программы «Ревизорро» и ее ведущей Елены Летучей при проверке ресторана в Салехарде.

Сергей Мороз
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